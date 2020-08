L’avevano puntato. La macchina, una fiammante Porsche Carrera. Il vistoso e costoso orologio al polso. Hanno agito a colpo sicuro i due rapinatori sapendo di fare il colpo grosso, e così è stato. Sabato sera a Riccione due malviventi hanno strappato a un modenese il Patek Philippe che aveva al polso. Un orologio del valore di 70mila euro, portato via da uno dei due rapinatori, poi datosi alla fuga con il...

La rapina è avvenuta intorno alle 23 e 30 di sabato in viale Cervia. Vittima un facoltoso modenese, che in questi giorni sta trascorrendo le vacanze nella sua casa a Riccione. L’uomo non era ancora sceso dalla Porsche, che aveva appena parcheggiato davanti all’abitazione, quando i malviventi, arrivati lì in scooter, sono entrati in azione. Uno dei due è sceso dal motorino, si è avvicinato furtivo al turista e gli ha strappato l’orologio proprio mentre lui usciva dall’abitacolo della macchina.

L’uomo non si è arreso. Ha provato a fermare il rapinatore, tentando di bloccarlo. Ne è nata una colluttazione, ma il modenese ha avuto la peggio e non è riuscito a impedire la fuga del rapinatore: ha raggiunto il complice che lo aspettava sul motorino acceso, e insieme sono scappati via. Ancora sotto shock per l’accaduto, il modenese ha chiamato immediatamente le forze dell’ordine. Poco dopo i carabinieri sono arrivati sul posto. Hanno raccolto la testimonianza della vittima che ha dato qualche indicazione ai militari dell’Arma, anche se i fatti si sono svolti in pochi secondi e il modenese non è riuscito a fornire particolari che possano incastrare, almeno a breve, i due rapinatori. L’uomo era infatti ancora speventato per laggressione subita. Non sarebbe comunque rimasto ferito. Una brutta avventura in vacanza, insomma, proprio davanti a casa. Con tutta probabilità i due malviventi, una volta notato l’uomo, lo hanno seguito aspettando il momento più propizio per sorpenderlo. Poi lo scatto fulmineo, lo strappo dell’orologio e la corsa non dopo una breve e imprevista - per i ladri - colluttazione.