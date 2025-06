"Turisti da Bari e da Brescia"

"Lavoro come guida al Museo Ferrari, e in questi giorni il flusso di visitatori è davvero impressionante", ha spiegato Bianca Struna. "Durante questo evento notiamo sempre un picco di attenzione ed interesse, con tante persone che vengono da tutta Italia: ho sentito persone che veniva da Brescia ed altre da Bari. Ma anche tante persone straniere, alcune dalla Slovenia, dalla Germania e persino dal Sud America. L’interesse non è solo generico e neanche solo tecnico. Ci sono tanti curiosi, tanti ragazzi appassionati e anche tanti esperti che fanno domande precise. Chiunque è interessato a conoscere la storia dei motori e ci si sofferma anche sulle prestazioni".

(Pagina a cura di Virginia Zanetti)