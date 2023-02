Turisti oltre quota 10mila Strade chiuse e più navette

Seimila appassionati della neve ieri sul Cimone, più altre migliaia tra Piane di Mocogno, Piandelagotti e negli itinerari naturalistici come il lago Santo, per un totale di oltre 10mila turisti. Sulle piste ancora più sciatori della domenica precedente, ma segnalati meno disagi per l’afflusso automobilistico alle stazioni invernali grazie a vari accorgimenti. Già alle 11 sono state chiuse le strade di accesso agli impianti sia a Sestola che alle Piane di Mocogno, per evitare blocchi del traffico soprattutto al rientro. Un manto nevoso dai 60 agli 80 cm, compattato dal freddo notturno, ha attirato sciatori anche da fuori regione. "Un week-end davvero da ricordare (sabato 3mila presenze, ndr) – commenta Luciano Magnani, presidente del Consorzio Cimone – che sta portando benefici a tutto il comparto turistico appenninico. Rispetto alla scorsa settimana ci si è organizzati meglio, con più navette e un maggior numero di posteggi ’liberati’ dalla neve. Bene anche i bus convenzionati da Modena e Bologna, e sono arrivati pullman dalla Romagna. Ulteriore dimostrazione di come questo settore sia trainante per il turismo appenninico e di quanto sia necessario investire sui servizi in quota. Molti ci hanno scelti a scapito delle Alpi, e di sicuro è un premio alla politica di aumenti contenuti al minimo nonostante le maggiori spese gestionali". Un riconoscimento al Cimone è arrivato ieri con la diretta di un minuto nel corso del Tg2 nazionale. "Una bella promozione – dicono gli operatori – per i prossimi giorni feriali".

Una domenica da tutto esaurito ieri anche alle Piane di Mocogno dove, per evitare i blocchi di traffico come la scorsa settimana, occupati tutti i pur capienti posteggi, è stata chiusa in mattinata la strada di accesso alla stazione. In questo week-end le Piane, oltre a sci da discesa e fondo, bob e park bimbi, ha proposto corsi di avvicinamento alla pratica dello sleddog, le slitte trainate da cani, con gran interesse di bambini e giovani. Tutti esauriti anche i posti per le escursioni con ciaspole e ottime presenze al Centro fondo Boscoreale a Piandelagotti.

Ben raggiungibile in paese, ha riscosso consensi la pista da fondo a S.Annapelago, disponibile anche a sciate in notturna.

g.p.