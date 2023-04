Turrini espone ’la voce del pensiero’

L’artista sassolese Odo Camillo Turrini (foto) è in mostra alla Rocchetta di Castellarano nel Reggiano. L’esposizione, che già dalla vernice ha riscosso successo e attenzione da parte del pubblico, rappresenta un invito alla riflessione sulla capacità che noti esponenti di mondi diversi hanno avuto nel dare voce al pensiero. L’esposizione, intitolata appunto ‘la voce del pensiero’, raccoglie le ultime produzioni in ceramica di questo artista eclettico. Le opere di Turrini, nelle quali può essere percepito un richiamo all’antica Grecia, madre della filosofia, disciplina che è al di sopra di ogni pensiero, sono sintesi figurative ottenute con tecniche complesse e materiali pregiati. Le sculture connotano i personaggi, riportando immediatamente alla loro identità e al loro messaggio. Si tratta di musicisti, artisti, filosofi, politici, scienziati, persone che, pur avendo vissuto in epoche diverse, hanno in comune un filo conduttore: la capacità, oltre il limite del tempo, di avere dato voce al proprio pensiero, rendendolo esemplare per tutti. La magia del pensiero, dice Turrini, è saper dare voce alla voce, rompendo il muro della massificazione’. La mostra sarà aperta fino al 7 maggio, il sabato, dalle 15 alle 18, e la domenica, dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 18. Per informazioni 3357014932.