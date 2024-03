"Tutelare la funivia Passo del Lupo. La Regione mantenga la promessa"

Mancano meno di due anni alla scadenza dei termini per la revisione della storica funivia Passo del Lupo-Pian Cavallaro, entro i quali, se non sarà effettuato, cesserebbe la vita tecnica dell’infrastruttura. Il costo della revisione è stimato in 1,5 milioni di euro. "Su questo tema – spiega il consigliere regionale di Rete Civica Simone Pelloni - nell’ultima seduta dell’Assemblea legislativa, in risposta alle sollecitazioni di una mia interpellanza, c’è stata la presa d’impegno pubblica da parte dell’assessore regionale Corsini a finanziare, nel corso del 2024, un intervento di sostituzione della fune portante della funivia per 130.000 euro e nell’ambito della programmazione delle risorse, previste per il 2025, l’impegno a individuare i finanziamenti necessari per la revisione complessiva della funivia. Una risposta che rappresenta finalmente una dichiarazione di impegno formale da parte della Regione dopo una serie di interlocuzioni informali". Pelloni assicura che dai banchi della minoranza vigilerà affinché questi interventi vengano realizzati dalla Regione. "Dal canto nostro – dice – manterremo i fari accesi sulla questione dai banchi della minoranza e vigileremo affinché questi interventi vengano realizzati dalla Regione È evidente, parallelamente, come esista anche un tema di valutazione nella programmazione delle scelte politiche. Visto che le risorse non sono infinite e sono anzi purtroppo limitate, dobbiamo essere più attenti affinché i contributi stanziati vengano effettivamente messi a terra e venga garantito il servizio. Del resto, nel caso specifico, parliamo di una funivia costruita negli anni ‘60 e poi ammodernata, divenuta di fondamentale importanza per la stazione di Passo del Lupo e per l’intero Comprensorio sciistico del Cimone, non solo per il periodo invernale ma anche per quello estivo".

Walter Bellisi