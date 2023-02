Settantamila. Il dato fa sensazione, anche perché si parla di multe, ed in particolare quelle comminate in un anno sul tratto formiginese della Modena-Sassuolo, quello sottoposto al controllo del tutor installato lo scorso febbraio. In cambio, tuttavia, Comune di Formigine ‘incassa’ la buona notizia relativa all’assenza di incidenti su quel tratto e soprattutto il fatto che le infrazioni hanno colpito solo lo 0,3% dei veicoli che percorrono un’arteria su cui insistono oltre 50mila veicoli al giorno. E proprio l’eccesso di velocità, non solo sanzionato dal ‘tutor’ fa la parte del leone nel bilancio del 2022 della polizia locale formiginese, che in 9.240 ore di servizio effettuato dai 25 agenti, comandati a partire dallo scorso mese di novembre dal Commissario superiore Susanna Beltrami, sui 250 chilometri di strade comunali, lungo i quali sono stati registrati 143 incidenti, un terzo dei quali con feriti, hanno ritirato anche 36 patenti servendosi di scout speed, telelaser e autovelox. Sanzionando poi 866 veicoli per sosta irregolare e 116 per mancanza di copertura assicurativa e ‘incastrando’ 76 conducenti di mezzi pesanti per irregolarità in tema di autotrasporto.