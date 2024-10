Tutor spento dalla scorsa estate. Calano gli introiti per 1,8 milioni

Entrate a bilancio previste per 1,8 milioni di euro in meno. A fronte delle quali è stato ricalcolato il Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità su violazioni al codice della strada e alla riduzione di spese direttamente collegate alla gestione delle stesse per 742mila euro, sono state rifinanziate le spese precedentemente finanziate da violazioni al codice della strada per 428mila euro, mentre al resto soccorreranno entrate derivanti dai permessi di costruire.

Così il Comune di Formigine ovvierà ai mancati introiti seguiti allo spegnimento del tutor sulla Modena-Sassuolo. A chiarirlo, in consiglio comunale, l’assessore all’urbanistica e sicurezza integrata Andrea Corradini, che ha risposto ad un’interrogazione delle minoranze. Evidenziato anche il costo sociale causato dallo spegnimento del dispositivo "che – ha detto – ha di fatto azzerato gli incidenti sul tratto di competenza di Formigine della Modena – Sassuolo". La scelta effettuata a suo tempo dall’amministrazione di dotarsi di questo sistema, ha detto ancora Corradini, "non è stata fatta e non si fa per motivi di cassa, e non è mai stata pensata per questo motivo, e l’azzeramento degli incidenti lo dimostra, così come lo dimostra il dato relativo ai costi sanitarii, assicurativi, materiali e a quelli delle forze dell’ordine, di circa 60mila euro a sinistro per un totale di oltre 2 milioni di euro in spese mediche e altro che sono stati risparmiati alla collettività, cui è stato risparmiato – ha concluso l’assessore - anche il costo immateriale della sofferenza delle persone che è ovviamente non quantificabile".

s.f.