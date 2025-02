Tutta l’Italia è arrivata a Fiorano per i piloti Ferrari

Nemmeno il più visionario tra coloro i quali negli anni ’50, nella nostra città, inventarono il mito della velocità, avrebbe potuto prevedere ciò che è successo il 19 febbraio nel triangolo tra Formigine, Fiorano e Maranello. Migliaia di persone sono scese dall’Abetone e dal Brennero, ma anche da Piemonte, Lombardia, Svizzera, Austria, Gran Bretagna occupando ogni più piccolo interstizio intorno al circuito di Via Gilles Villeneuve, per vedere per la prima volta in pista la SF-25. Sui media un hype pazzesco, che ha oscurato il post Sanremo, il calcio, la Berlinale e tutti gli altri eventi che si stavano svolgendo in giro per il mondo. Merito del formidabile combinato disposto dato dall’arrivo di #Hammer44 sul sedile più prestigioso del mondo e dal bellissimo show ’F1 75 Live’ organizzato a Londra da Stefano Domenicali. Qualcosa di simile, a memoria, nella nostra Pedemontana si era visto solo il 4 giugno del 1988, quando Ferrari SpA e Comune di Maranello consentirono alle migliaia di fedeli di accedere alla pista, per ammirare il giro d’onore bendicente di Karol Wojtila, affiancato da Monsignor Santo Quadri a bordo di una Ferrari Mondial 3000cc Cabriolet guidata da Piero Ferrari. Godiamoci questi momenti di estasi attendendo che sia il verdetto della pista, con i preseason test di Sakhir nel Bahrain da domani al 28 febbraio e poi con il GP di Melbourne a dirci se la SF-25 va forte. Siccome però il dio dei guastafeste esiste e spesso assume le sembianze di un giornalista, a Ruote da Sogno, dove era stata allestita una sala stampa per seguire in diretta il debutto della Rossa, con il commento di Maria Leitner, Ivan Capelli e di Giancarlo Bruno, un cronista ha chiesto notizie sul dove fosse finito Carlos Sainz e se non sia stato un peccato perdere un pilota così veloce, latino e belloccio come era il Clay Regazzoni.

Sainz è andato via malvolentieri della Ferrari, abitava a Sassuolo e da noi si trovava benissimo. Per ripartire, lo spagnolo ha scelto di accasarsi alla Williams, scuderia di grande tradizione, ma da tanti anni non più competitiva per il titolo. Una scelta sorprendente; secondo i più attenti in attesa che si liberi una guida più importante oppure che arrivi la chiamata del team americano Cadillac che debutterà nel 2026. Il fatto è che tra gli addetti ai lavori Sainz è considerato un pilota ingegnere, appassionato e molto bravo ad entrare nello specifico tecnico di una monoposto.

Stefano Bergonzini