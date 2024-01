Tutte le iniziative del fine settimana

Fine settimana di iniziative a Savignano. Oggi alle 15,30, alla sala civica "Puglisi", nuovo appuntamento con il Caffè filosofico, dal titolo: "L’eterna ricerca d’Armonia: quali vie?". Dopo le discussioni sui condizionamenti e la ricerca degli strumenti per limitarli, i partecipanti si interrogheranno e rifletteranno tra loro su questo tema. Ingresso gratuito. L’iniziativa è organizzata dal circolo Ponte Alto – Giuseppe Graziosi e dall’Università della libera età N. Ginzburg, con il patrocinio del Comune di Savignano. Domani alle 16 invece, nel salone del Tazio Nuvolari, il circolo Ponte Alto ha organizzato un pomeriggio di festa in compagnia del "GeriaTRIO Live", con musica anni 60 70 80 e, per chi lo desidera, balli di gruppo. A seguire, giro-pizza finale per tutti. La partecipazione a questa iniziativa costa 15 euro a persona. Per informazioni e prenotazioni: 349 5598175. m.ped.