"Tutte le Muse che illuminano la mia strada"

"Volevo essere Marianne Faithfull". Così Serena Dandini, scrittrice, conduttrice e autrice televisiva, scrive nel suo ultimo libro ‘La vendetta delle Muse’ che presenterà oggi pomeriggio alle 17.30 al BPER Banca Forum Monzani di Modena. Alternando epica e ironia, la Dandini ha deciso di ribaltare lo sguardo sulle muse: spaziando tra epoche e luoghi, ha tratteggiato il profilo di donne esemplari per lei fonte d’ispirazione. L’appuntamento è visibile anche in streaming sulla pagina Facebook e sul canale YouTube del BPER Banca Forum Monzani. Perché le Dee sono necessarie e hanno diritto a una legittima vendetta?

"Vendetta perché ne ribalto la prospettiva: non più oggetti da idolatrare, da cantare, da dipingere o da amare, ma donne vere, con sogni, passioni, pulsioni e vita, tanta vita. Il libro è un catalogo spettinato, disordinato delle storie delle mie muse innanzitutto, quelle che mi illuminano la strada, ma anche delle muse artistiche che hanno rinunciato al loro talento per gli altri. Per questo la loro storia merita di essere rivendicata, conosciuta e ne esce una collana di virtù e non, come si pensava quando qualcuna usciva dai binari, di difetti".

Quali sono le muse che l’hanno ispirata?

"Sono quelle che mi hanno ispirato, quelle che hanno illuminato artisti e uomini celebri, ma che ho scoperto avere avuto delle vite molto più interessanti dei compagni, come Gala Eluard Dalì. Altre sono donne che hanno superato i mariti, penso a Colette, grandissima scrittrice che ha rotto tutti i tabù, compiendo la vendetta da sola. Ancora, Artemisia Gentileschi e la sua vicenda drammatica, ma anche grande imprenditrice di se stessa, Anita Garibaldi, Sophie Germain e le altre scienziate espropriate dai colleghi maschi, fino a Eve Babitz, che fu musa di artisti e rockstar e grande scrittrice, a Gala, che fece del ‘musismo’ un’arte".

E Marianne Faithfull?

"Una delle mie preferite. Ha una storia tragica e bella al tempo stesso, dotata del ‘super potere’ della sopravvivenza. Diciamo che queste muse sono tutto sommato anche le mie o comunque lo sono diventate".

Una musa attuale?

"Michela Murgia, cui ho anche dedicato il libro. Ci ha lasciato per fortuna tante parole meravigliose e coraggiose per interpretare la nostra contemporaneità così difficile. La ‘colloco’ nella lista delle muse ‘pasionarie’, termine che però è pericoloso: non a caso la Treccani alla voce ‘pasionaria’ suggerisce come definizione: ‘Rivoluzionaria appassionata e tenace, ma anche fanatica e invasata’. Simbolico questo".

Nel 2018 ha scritto ‘Il catalogo delle donne valorose’: ha aperto un filone?

"Questo ultimo libro potrebbe considerarsi come ‘figlio’ del precedente. Le donne hanno fatto la storia dell’umanità in tutti i capi, ma troppe volte sono rimaste invisibili, trasparenti. Non si parlava di loro nei libri di storia, quando invece ne hanno diritto. Sono contenta di vedere adesso molti più testi su di loro, e che gli scrittori e scrittrici ne abbiano capito l’importanza, dando luogo a un genere letterario".