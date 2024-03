Tutte le voci (e le storie) dell’Otto marzo a teatro

Nei nostri teatri e sui nostri palcoscenici, la festa della donna ha tante declinazioni, tanti sguardi, tante voci. Eccone un panorama. Al teatro Storchi, stasera alle 21 Elena Bucci porta le sue ’Autobiografie di ignote’, con le musiche dal vivo di Christian Ravaglioli.

Tanti ritratti di donne: le figure femminili che l’attrice ha incrociato nella sua carriera partecipano alle esistenze di donne che lei stessa ha conosciuto. Sempre stasera al teatro Comunale di Carpi, Lucrezia Lante della Rovere è protagonista de ’Le donne di Malamore’, dal libro di Concita De Gregorio: in un racconto civile, storie di donne che resistono, donne che sanno affrontare il dolore e lo trasformano in forza.

Otto marzo col sorriso al teatro Michelangelo, dove Maria Pia Timo interpreta ’Sol di soldi’, ovvero ’un vademecum per ridere dove ci sarebbe da piangere’, il racconto di come il denaro condiziona la nostra vita, già nella quotidianità spicciola. Si ispira al titolo di un’opera di Carlo Goldoni ’Le donne di buon umore’ che l’attore Andrea Ferrari presenterà stasera alle 20.30 nella sala degli Specchi del castello di Guiglia: come nelle commedie di Goldoni, le donne spesso emergono per la loro personalità (basti pensare alla celebre Mirandolina), così in questo spettacolo si vogliono celebrare le donne che, nella storia, si sono messe in luce grazie alla loro intelligenza e unicità. Sorrisi e canzoni innerveranno anche lo spettacolo ’Ironico blues’ che la Signora Coriandoli (al secolo Maurizio Ferrini) presenterà domani sera alle 20.45 al Palaround di San Felice sul Panaro.

Festa della donna in musica, stasera al teatro Comunale di Bomporto con il concerto spettacolo ’Ladies’ dell’associazione Avanzi di balera: quattro attrici – cantanti, accompagnate da una band, propongono un repertorio tutto al femminile, da Loredana Bertè a Patti Smith. Al Nuovo Cinema Corso di Finale, sempre stasera un tributo a Fabrizio De Andrè, evocando le donne raccontate dal cantautore genovese: l’evento, proposto dal gruppo Amistade, ospiterà interventi letterari a cura del Forum dei giovani e dei ragazzi del liceo Morandi. Eventi per l’8 marzo anche a Fiorano e a Nonantola, poi domenica alle 15 a Limidi di Soliera lo spettacolo ’Alfonsina la corridora’ con i Tupamaros e Maria Giulia Campioli.

