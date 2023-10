Tutti assolti gli anarchici accusati di occupazione abusiva di un edificio

Avevano abusivamente occupato un edificio rurale a Samone, nelle campagne di Guiglia e dieci di loro erano stati arrestati dai carabinieri. Ieri gli anarchici, tra i 22 e i 33 anni, sono stati tutti assolti al termine del processo. L’episodio è noto: l’occupazione del casolare di Samone, a Marzo del 2020 era terminata con lo sgombero da parte dei Carabinieri e dopo l’arresto gli indagati erano stati sottoposti ad obbligo di dimora. Tutto aveva avuto inizio quando alcuni residenti avevano avvisato il proprietario del casolare di presenze sospette nell’edificio e sul posto erano quindi arrivati i carabinieri. Dalla targa di una delle vetture, però, i militari avevano potuto verificare come si trattasse di giovani anarchici. I dieci imputati erano finiti a processo con l’accusa di invasione e occupazione di edifici ma anche per resistenza aggravata. La difesa aveva chiesto l’assoluzione: non vi era la prova di chi avesse effettivamente occupato. Il pm aveva chiesto un anno di condanna per tutti mentre il giudice, ieri, ha assolto gli imputati accogliendo la richiesta della difesa.