Tutti i ’ponti’ del 2024

Il calendario del 2024 è favorevole agli spostamenti: sfruttando al massimo le opportunità di feste e ponti, con appena 5 giorni di ferie è possibile ritagliarsi quasi un mese di vacanze, anche se 3 giorni festivi - Epifania, 2 giugno e 8 dicembre - cadono proprio nel fine settimana. Il 2024 inizia subito con un weekend lungo, visto che il Capodanno cade di lunedì. La seconda festività dell’anno, Epifania, è un sabato, quindi utile solo per un weekend per salutare le lunghe vacanze natalizie. Per arrivare al primo vero ponte è necessario aspettare la Festa della Liberazione: il 25 aprile è un giovedì, motivo per cui, con un solo giorno di ferie è possibile fare una vacanza di quattro giorni. La Festa dei lavoratori, primo maggio, cade di mercoledì e in questo caso le opzioni sono due: prendere ferie i due giorni precedenti, lunedì 29 e martedì 30 aprile, o quelli successivi, giovedì 2 e venerdì 3 maggio.