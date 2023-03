Tutti in fila per le ville storiche: 4mila visitatori, studenti ciceroni

Raddoppiate le presenze del 2021. Al termine delle due giornate Fai di Primavera 2023, il bilancio di visitatori registrato dal Gruppo Fai Bassa modenese, che proponeva visite a due gioielli di residenze signorili, Villa Raisi-Ghirardini e Corte Wegmann-Escher, è stato oltremodo positivo. Sebbene distanti dalle grandi arterie di traffico, perché erette in minuscole frazioni del territorio di Medolla, tra sabato e domenica ai gazebo di ingresso ai due complessi architettonici, il primo risalente addirittura al Seicento, sono accorsi circa 4mila visitatori, con lunghe file che hanno superato in certi momenti le centocinquanta persone in entrambi i siti proposti. Corte Wegmann-Escher e Villa Raisi-Ghirardini fanno parte delle tante corti agricole presenti sul nostro territorio e sono situate rispettivamente nelle frazioni di Camurana e di Villafranca. In parte è stato il caso, aiutato dalla loro collocazione geografica, a preservarle dall’assedio dello sviluppo edilizio, ma certamente ha giovato alla conservazione del carattere specifico di questi luoghi, con i loro giardini e boschetti e le corti agricole, connesse alla campagna circostante, il fatto che entrambe siano tuttora abitate e abbiano avuto una continuità mai interrotta per quanto riguarda la proprietà. Corte Wegmann-Escher e Villa Raisi-Ghirardini sono una ricchezza immensa e sono determinanti per l’identità e la storia di queste località. Restituite alla loro originaria bellezza grazie ai contributi ricevuti per i danni patiti durante il terremoto del 2012, le due residenze ieri e sabato hanno aperto le loro porte al pubblico, che ha risposto numerosissimo, prendendole letteralmente d’assalto.

Sebbene in maniera molto disciplinata, grazie alla accoglienza fornita da circa una cinquantina di volontari Fai e da 120 studenti del liceo Luosi - Pico di Mirandola e del liceo scientifico statale M. Morandi di Finale Emilia che si sono prestati a fare da ciceroni. Le visite di ieri hanno rappresentato per molti un tuffo indietro nel tempo, l’arresto ai piedi di un’epoca andata in cui romanticismo e liberty si incontrano e si fondono.

Alberto Greco