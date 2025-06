Tutti pazzi per Moodna Park: "Finalmente è tornata la musica nel cuore del parco Ferrari"

Grazie a Moodna Park (fino a domani sera) la musica, il rock e il divertimento sono tornati nel cuore del parco Ferrari. Uno dei polmoni verdi della città ha aperto le porte a questo nuovo evento, richiamando tanti giovani e gente di tutte le età grazie al tam tam fatto suoi social dagli organizzatori e ad un video diventato virale sul profilo di Spot Modena, uno dei partner della manifestazione insieme al Carlino.

Non solo modenesi, ma pure avventori arrivati dalle città vicine. Alla prima serata sotto al palco, nell’area food, giostre e market sono arrivate migliaia di persone, un pubblico tanto diverso ma festante fra musica e cibo di ogni genere.

La gente si è divisa fra l’area food, il market e accalcata sotto al palco nel momento in cui si sono esibiti i vari gruppi chiamati dall’organizzazione a comporre il cast di questo 2025: "L’iniziativa Moodna Park è molto bella – racconta Luca Faulisi – finalmente dopo anni di silenzio al Parco Ferrari è tornata la musica con questo festival interessante sotto tanti punti vista. Insieme ad alcuni amici ci siamo goduti la prima serata, torneremo anche in quelle successive. Cosa mi aspetto dal futuro? Dal futuro mi aspetto altri eventi come questo, magari con meno dj e più musica dal vivo con gruppi e band".

Simone Bartoli e Alessandra Lupi hanno trent’anni e arrivano da un paese della provincia di Modena: "Abbiamo saputo della festa dal giornale e visto qualche video sui vari social, in città mancava un evento come questo. Noi siamo appassionati di musica e aspettiamo grandi concerti allo stadio Braglia dove non si fa nulla da tempo. Qui al Parco Ferrari c’è spazio per un bel festival, organizzato in più periodi dell’anno". A Moodna Park si respira la voglia di musica e divertimento, ma pure quella del cambiamento e di un nuovo inizio.

"Personalmente – dice Fabrizio Savelli – sono uno a cui piace andare alle manifestazioni, Moodna Park è una novità interessante, per essere una prima edizione gli organizzatori hanno messo in piedi un cartellone variegato, io sono più da gruppi che da dj, ma è giusto avere un equilibrio fra gli uni e gli altri".

Il Parco Ferrari, prosegue Savelli, "è il posto giusto per fare festival, concerti, spettacoli di ogni genere, spero che da qui questo spazio possa avere un cartellone che duri tutta l’estate".

Persone soddisfatte e piene di suggerimenti: "Sono curiosa – dice Alessandra Conti – di vedere anche le prossime serate. Finalmente si è capito come questo parco sia da utilizzare per tenere viva la città anche sotto l’aspetto musicale".