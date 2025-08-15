Tutto esaurito al mercato Albinelli. Il ’Cotechino day’ fa il pieno : "Una tradizione irrinunciabile"

Si è tenuto ieri, come da tradizione, il ’Cotechino Day’. L’iniziativa, nata goliardicamente negli anni ’90 su proposta di Giancarlo Rubualdi, ex titolare del Bar Schiavoni, è diventata un appuntamento fisso per chi passa la vigilia di Ferragosto in città. Anche quest’anno turisti e affezionati del Mercato Albinelli hanno potuto gustare proposte estive come il panino al cotechino, cotechino con purè e fagioli e il burger di zampone, che hanno accompagnato le proposte tradizionali del territorio, il tutto annaffiato da buon lambrusco e con il sottofondo musicale (dalle 12 alle 16) a cura dei "Bittersweet".

"L’idea di mangiare un cotechino, a mezzogiorno, a Ferragosto è nata come uno scherzo – commenta Chiara Fantoni (bar Schiavoni) – L’ex titolare del bar invitò i suoi amici e qualche giornalista – lui le ferie tanto le faceva prima – che erano rimasti a Modena la settimana di Ferragosto. Quello che era un modo per trovarsi – e un po’ per presa in giro – è diventato ormai una tradizione che richiama modenesi e turisti, i quali, visitando il centro, sanno che una fermata al Mercato Albinelli è d’obbligo".

Della stessa idea è Giuseppe Bove, dell’Antica Bottega: "Il Cotechino Day è un modo originale per passare Ferragosto a Modena e offrire una giornata divertente a chi è in città. Con il pretesto del cotechino, della musica e della compagnia si vivono il mercato e il centro. Un mercato – specifica – sempre più aperto ai cittadini e ai visitatori, al passo coi tempi ma all’insegna di tradizione e qualità. Qualità che non si piega neanche di fronte alle temperature: fra i turisti, specialmente, entusiasti dei prodotti della tradizione, il piatto che va per la maggiore sono le lasagne, seguite a ruota dai tortellini. Proposti, col caldo, come offerta fuori menù, sono invece diventati un must".

Sotto il tetto del mercato coperto si respirano entusiasmo e aspettative per questa giornata, fra i banchi, dove qualche esercente e qualche conoscente dell’evento si sono portati avanti, presentandosi con una sedia pieghevole da campeggio ("così so che mi siedo") e fra i passanti piacevolmente sorpresi di scoprire l’evento. Non manca chi, come Alfredo Alarici, macellaio in centro da quarant’anni e oltre, ha visto l’evento crescere e, in generale, il mercato trasformarsi. "È un piacere vedere che l’Albinelli è vivo e viene vissuto, da chi lo conosce e da chi lo scopre. Quest’idea di servire cotechino a Ferragosto è stata talmente fuori dal mondo che arriva a piacere: carina, simpatica e all’insegna del buon gusto. Pian piano, da un granello, ci hanno costruito un castello" chiosa Alarici.

"Oggi il mercato è diverso da quello di quarant’anni fa, quando prima del tetto c’erano i teli, d’estate ci si scioglieva e d’inverno ghiacciava l’acqua nelle tubature" ricorda. "Anni fa c’erano un mare di modenesi in bici che venivano a fare la spesa. Figura emblematica era il custode Giulio, ex deportato nei campi e dalla memoria di ferro: anche se non ti aveva mai visto prima, gli lasciavi la bici, ti guardava e, quando uscivi, stavi sicuro che te la riportava, fra le centinaia che c’erano. Ora le biciclette non ci sono quasi più, si parla in inglese e in tedesco se serve, e il mercato è un fiore all’occhiello per la città. Sono cambiati i tempi, ma non la qualità dei prodotti, la tradizione e l’entusiasmo di vivere il mercato".