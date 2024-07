Tutto un mondo di musica

Prenderà il via stasera a Soliera la 17ª edizione di Arti Vive Festival: protagonisti (alle 21.30 in piazza Lusvardi) saranno i britannici Ride, con la loro unica data italiana. La giornata del festival propone anche il concerto di Emiliano Mazzoni alle 20 in piazza fratelli Sassi e lo spettacolo teatrale "Wonderful" di Riccardo Goretti e Massimo Bonechi alle 21 in piazzetta don Ugo Sitti. I Ride sono di Oxford e vantano più di 30 anni di carriera nel segno del genere ‘shoegaze’. A marzo di quest’anno è uscito il loro nuovo album "Interplay" in cui combinano gli attacchi di chitarra frenetici, i groove ipnotici e i ganci melodici sognanti dei loro primi lavori con un template sonoro più ampio.

A Castelnuovo, sempre stasera, prosegue la rassegna "Note al Lennon", con il concerto al parco Lennon dei The Black Sorrows, la leggendaria band australiana di Joe Camilleri con il loro sanguigno blues rock.Ingresso gratuito.