Tv americana sbarca a Maranello. Una trasmissione dedicata alla città

Un altro riconoscimento internazionale per Maranello. La NBC, uno dei principali network statunitensi, ha inserito la città del Cavallino tra le realtà locali che meglio e più efficacemente rappresentano la cultura e le eccellenze italiane, in vista di una serie di puntate che l’emittente amercicana dedicherà alle prossime Olimpiadi Invernali di Milano/Cortina allargando il proprio spettro di osservazione ben oltre le sedi olimpiche.

Ecco allora la puntata su Maranello, nata da un’idea sviluppata di recente nell’ambito delle relazioni promosse dalla Rete Anci ‘Città dei Motori’, della quale Maranello è capofila, oltre che uno dei comuni più attrattivi, dal punto di vista turistico, della provincia.

Le ultime stime accreditavano Maranello, infatti, di 81239 turisti – quasi il 10% delle presenze registrate in provincia - che hanno visitato la città (+12,9%) nel 2024, con una crescita di stranieri del 16%, e lo straordinario traino del Museo Ferrari, che solo l’anno scorso ha registrato 850mila presenze.

"Anche per questo – ha scritto il sindaco Luigi Zironi sulle sue pagine social - abbiamo accolto con piacere in Municipio il giornalista e presentatore Scott Swan, molto noto negli Usa, e il cameraman Stephen Rhodes, impegnati per un’intera giornata in interviste e riprese nei luoghi più iconici del nostro territorio e più evocativi del legame tra Maranello e il mito Ferrari". La puntata andrà in onda il prossimo inverno, per un bacino potenziale in Nord America di decine di milioni di telespettatori.