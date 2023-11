’Twinkly’, il ricavato a Fondazione Vita Indipendente

Sul palcoscenico hanno fatto sorridere, riflettere e commuovere il pubblico mettendo in scena l’amore, l’amicizia, la diversità, loro stessi e le loro riflessioni. Sono i ragazzi della compagnia Twinkly che accosta teatro e abilità differenti e il 6 ottobre ha portato al Teatro Michelangelo di Modena lo spettacolo ’Sei tu Alice?’ per sostenere l’attività di Fondazione Vita Indipendente. Ben 436 i biglietti venduti quella sera per assistere allo straordinario spettacolo che interroga sul senso comune e incoraggia a guardare il mondo da una prospettiva differente, andando oltre le apparenze. Grazie ai tanti modenesi che sono andati a teatro, la serata, pagate le spese, ha consentito di devolvere a Fondazione Vita Indipendente quasi 3mila euro: 2.930 per la precisione, destinati a sostenere progetti di autonomia per persone con disabilità. Ieri Valerio Boni e Chiara Gatti, rispettivamente presidente e vicepresidente dell’associazione Habilitas che ha dato vita alla compagnia Twinkly e registi dello spettacolo, hanno consegnato al presidente di Fondazione Vita Indipendente Roberto Bosi, il simbolico maxi-assegno con il ricavato della serata. All’occasione non potevano mancare Simona, Francesca e Francy che, oltre a far parte della compagnia, sono andate a vivere da sole proprio grazie a un progetto di Fondazione Vita Indipendente.