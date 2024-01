Ubriachi al volante, 33 multe nel 2023

Nel 2023 le infrazioni per guida in stato di ebbrezza sono state 33, cui ci aggiungono tre per guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti: in pratica un episodio ogni 10 giorni, spesso in occasione di sinistri. Metà di tali violazioni presentavano tasso alcolemico superiore a 0,8 g/l, quindi rilevanza penale. Nei giorni scorsi la Polizia locale ha denunciato un uomo per guida in stato d’ebbrezza: chiamati su un incidente, sono stati insospettiti dalla condotta del motociclista, unico soggetto coinvolto. L’esito delle analisi ha confermato un valore alcolemico più che triplo rispetto al limite consentito dalla legge: oltre alla denuncia penale, gli è stata comminata una multa.