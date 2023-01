Ubriachi al volante: denunciati

Giro di vite sulle strade sassolesi, con diversi interventi della Polizia Locale. Sono stati fermati – e denunciati, con annesso ritiro della patente – due conducenti alla guida di altrettanti veicoli, in stato di ebbrezza (uno con tasso alcolemico 4 volte il limite consentito, l’altro si è rifiutato di sottoporsi al test) e sono stati diversi, invece, gli automobilisti finiti nella rete del ‘targa system’ e non in regola con la copertura assicurativa e la revisione. Tra questi il conducente di un ciclomotore, poi denunciato penalmente, risultato privo sia di patente di guida che di copertura assicurativa, scaduta da oltre due anni ed un secondo che invece, nonostante non avesse la patente, percorreva via Ancora a bordo di un’auto – e non era la prima volta – sospesa dalla circolazione a causa di mancata revisione. Stessa infrazione contestata ad un 54enne, che percorreva via Mazzini a bordo di un auto non revisionata e con in tasca una patente scaduta nel 2016. Infine, nella serata di giovedì scorso, in piazza Martiri Partigiani, un uomo di etnia filippina, a bordo della sua Fiesta, zigzagava mettendo a serio rischio sia le vetture in sosta che i pedoni: non si è fermato all’alt impostogli dagli agenti, che lo hanno poi inseguito fino a bloccarlo in via Agnini. L’uomo è risultato sin da subito in evidente stato di ebbrezza, ha rifiutato l’alcol test e, accompagnato al Comando di Polizia Locale, oltre alla denuncia ha subito sia il ritiro della patente che il sequesto cautelare del mezzo.