Ubriachi alla guida, denunciati

Si era messo al volante nonostante fosse in condizioni di ubriachezza, con un tasso alcolico oltre il quadruplo del consentito, un automobilista 54enne denunciato dalla Polizia locale di Modena a seguito di un incidente stradale: mentre percorreva la rotatoria di strada Formigina, infatti, il mezzo guidato dall’uomo ha sbandato, in un sinistro per fortuna senza conseguenze per i conducenti, e ha urtato un’altra vettura. L’episodio costituisce uno dei due casi di guida in stato di ebbrezza di carattere penale rilevati nei giorni scorsi in orario serale dalle pattuglie del Comando di via Galilei.

In particolare il 54enne, residente in città, stava circolando sull’anello stradale collocato all’incrocio tra strada Formigina e la tangenziale Neruda, in direzione periferia, quando ha perso il controllo del veicolo. Dopo aver divelto parte della segnaletica, è terminato contro una Mercedes C220, guidata da un 63enne modenese, in procinto di immettersi nella rotonda. Sul posto, quindi, sono intervenuti gli equipaggi dell’Infortunistica, che hanno avviato i rilievi finalizzati a determinare le cause dell’accaduto, ancora in corso di accertamento, e hanno sottoposto gli automobilisti all’alcoltest. Dall’esame è stata riscontrata la condizione di ubriachezza del 54enne, con un tasso di quasi 2,2 grammi per litro (il limite è 0,5).

È stato fermato nell’ambito di un posto di controllo in via Montecuccoli, invece, un 22enne che, procedendo in maniera incerta al volante di una Volskwagen Golf, ha attirato l’attenzione degli operatori della Polizia locale. Il giovane, originario della Moldavia e residente in città, è stato fermato mentre viaggiava in direzione della periferia; è stato sottoposto all’alcoltest e l’esame ne ha rivelato la condizione di ubriachezza.