Ubriachi alla guida provocano due incidenti

Controlli dei carabinieri su tutto il territorio provinciale. I militari hanno rilevato due incidenti stradali A Carpi e Vignola. In ambedue i casi i conducenti, di 24 e 41 anni, sono risultati positivi al controllo con l’etilometro, con un tasso alcolemico ben oltre il cosentito. Anche a Camposanto, i carabinieri di San Felice hanno segnalato alla Procura per guida in stato di ebbrezza alcolica un 35enne, il cui tasso era superiore a quello consentito dalla legge.

A Sassuolo è stato invece identificato e sottoposto a controllo un 45enne che, all’esito di una perquisizione, è stato trovato in possesso di un coltello lungo 20 centimetri.