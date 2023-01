Ubriaco aggredisce il vigilante del market

Ha inaugurato giusto un mese fa e in pompa magna. La speranza era che, dopo la chiusura della Coop Canaletto l’apertura del supermercato Aldi contribuisse a ‘restituire’ un po’ di vivibilità e di pace alla zona. Invece ieri, nei noti palazzoni Rnord sono andate in scena quotidiane ‘immagini’ di violenza e degrado. Infatti nella notte, lunedì, un ragazzo è stato aggredito. Qualche ora dopo, nella tarda mattinata di ieri un uomo – vecchia conoscenza delle forze dell’ordine – particolarmente alterato forse dall’abuso di alcol ha aggredito il personale del supermercato. Non è chiaro se l’uomo, ‘su di giri’ cercasse di entrare nell’esercizio commerciale. Quello che è certo è che, davanti a diversi clienti basiti l’uomo ha iniziato ad aggredire l’operatore della vigilanza che, alla fine, è riuscito a bloccarlo. A quel punto il malvivente ha continuato a gridare per poi sdraiarsi nell’ingresso di Aldi, impedendo l’entrata e l’uscita ad altri avventori. L’uomo, infatti, con un piede ha continuato a forzare la porta scorrevole fino a quando la guardia non è nuovamente intervenuta, facendolo spostare. Sul posto sono poi intervenuti i carabinieri che hanno identificato il responsabile. La situazione nelle gallerie Rnord è ben lontana, dunque, dal poter essere definita ‘tranquilla’. I residenti continuano a denunciare la presenza di tossicodipendenti e prostitute a tutte le ore del giorno e della notte ma anche di cittadini ubriachi e senzatetto che utilizzano le stesse gallerie come dormitori o wc. ‘Sono uno storico condomino – spiega appunto un residente – la cosa positiva di Aldi è che ci sono tante guardie di colore che riescono a parlare e a capire la clientela, cercando di essere sempre comprensivi. Il problema è che qui, soprattutto nelle gallerie, manca un giusto presidio