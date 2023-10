Ubriaco al volante, provoca un incidente. Denunciato

Si era messo al volante nonostante fosse in stato di ebbrezza, peraltro in orario mattutino, un automobilista 27enne denunciato dalla Polizia locale di Modena a seguito di un incidente stradale avvenuto in via Emilia ovest intorno alle 10.30 di domenica. Il giovane conducente aveva un tasso pari a quasi il quadruplo del consentito e nell’episodio sono rimaste lievemente ferite tre persone, tra cui una minorenne. Come ricostruito dall’Infortunistica, il sinistro si è verificato all’incrocio tra via Emilia ovest e via Sallustio. Il 27enne, residente in un comune della provincia, stava percorrendo via Sallustio in direzione di via Emilia ovest alla guida di una Volkswagen Golf quando si è scontrato con una Fiat Punto, condotta da un 47enne residente in città, che trasportava anche un 49enne e la minorenne, in transito su via Emilia ovest in direzione del centro cittadino.