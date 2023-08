Ubriaco alla guida: denunciato

I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Sassuolo l’altra notte hanno eseguito una serie di controlli finalizzati alla prevenzione degli incidenti stradali ed al contrasto delle condotte di guida più pericolose.

In tale contesto, all’1.30, nel corso di un posto di controllo in via Circondaria, hanno fermato un’auto il cui andamento incerto poneva seri dubbi sulle condizioni psicofisiche del suo conducente.

Nel corso del controllo, il 29enne alla guida del veicolo è risultato positivo all’accertamento con etilometro, che ha evidenziato un tasso alcolemico ben oltre il livello massimo consentito.

L’uomo è stato denunciato alla Procura con immediato ritiro della patente per la successiva sospensione.