Ubriaco alla guida si schianta all’incrocio

Ha iniziato a sbandare, per poi finire la corsa contro un palo del semaforo. Quando gli agenti della polizia locale sono giunti sul posto, hanno scoperto come il conducente, 37 anni, si fosse messo al volante con un tasso alcolico pari a quasi il quintuplo del consentito. L’episodio è avvenuto in strada San Faustino venerdì notte. In particolare il 37enne, residente in città, intorno all’1.30 stava viaggiando con una Seat Leon in direzione di strada Formigina, quando, arrivato all’altezza dell’incrocio con viale Italia, ha perso il controllo del mezzo. Sul posto, quindi, sono intervenuti gli equipaggi dell’Infortunistica che, a seguito di accertamenti, hanno riscontrato come l’uomo viaggiasse con un tasso di oltre 2,3 grammi per litro (il limite è 0,5). Ha perso il controllo dell’auto, una Hyundai Tucson, anche un 59enne che stava percorrendo via Jacopo da porto sud a Baggiovara. L’uomo, intorno alle 2 di sabato notte ha sbandato, infatti, all’altezza dell’incrocio con via del Monastero, urtando e danneggiando l’impianto semaforico .