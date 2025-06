Ubriaco si scaglia contro i sanitari, danneggiata anche l’ambulanza: il 47enne arrestato chiede scusa

Modena, 3 giugno 2025 – Quando sono arrivati per soccorrerlo, essendo a terra all’apparenza quasi privo di sensi poiché troppo ubriaco, ha invece avuto la forza di reagire e si è improvvisamente scagliato contro i sanitari per poi danneggiare l’ambulanza.

È stato quindi immediatamente bloccato e arrestato per danneggiamento e tentata lesione aggravata.

In manette, domenica notte, è finito un cittadino pakistano di 47 anni.

I sanitari del 118 erano intervenuti in via Giardini a seguito di una segnalazione che indicava appunto la presenza di un uomo a terra.

Il 47enne, infatti, versava in evidenti condizioni di ubriachezza.

Quando i sanitari hanno provato a sottoporlo ad accertamenti, però, il 47enne si è scagliato contro di loro tentando di colpirli con un braccialetto metallico, come se fosse un tirapugni. Se i colpi fossero andati a segno, avrebbe potuto ferirli gravemente.

Una volta caricato sull’ambulanza, l’uomo ha tentato di divincolarsi ulteriormente danneggiando l’abitacolo del mezzo di soccorso.

Sul posto sono quindi arrivati gli agenti della volante che hanno bloccato il 47enne per poi arrestato appunto per tentate lesioni aggravate e danneggiamento.

Ieri mattina l’arresto dell’uomo, che solo dopo si è reso conto della gravità dei fatti, è stato convalidato.

L’indagato ha sottolineato di non ricordare nulla di quanto accaduto quella notte per poi chiedere scusa relativamente al comportamento violento messo in atto nei confronti degli operatori.

Il fenomeno delle aggressioni nei confronti dei sanitari è noto purtroppo e i numeri sono in aumento.

Aggressioni che si verificano sempre più spesso anche dentro le strutture sanitarie, da parte di pazienti ma anche di famigliari in un clima di tensione.