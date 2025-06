Ubriaco danneggia il pronto soccorso

Quando è arrivato in ospedale, dopo essere stato soccorso dai sanitari, ha dato in escandescenze, probabilmente a causa dell’alcol che aveva assunto nel corso della serata. L’uomo, infatti, un giovane camerunense ha afferrato una barella, l’ha usata come scudo tentando di picchiare i sanitari per poi cercare di sfondare la ‘porta mobile’ da cui accedono i mezzi di soccorso. Gli agenti della volante, subito intervenuti sul posto, sono riusciti a bloccarlo. Il giovane è finito in manette per danneggiamento. L’episodio è accaduto venerdì notte al pronto soccorso dell’ospedale di Baggiovara. Fortunatamente l’immediato intervento dei poliziotti ha evitato il peggio e, in particolare, il rischio che l’uomo ferisse i presenti, utenti e operatori sanitari. Pare che proprio a causa dello stato di ubriachezza molesta il giovane straniero abbia minacciato i presenti per rompendo una barella utilizzata come arma. L’uomo ha prima tentato di colpire le persone per poi danneggiare gli arredi e, appunto, la porta basculante del pronto soccorso. Deve rispondere di danneggiamento aggravato.