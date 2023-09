Ubriaco minaccia il figlio con il coltello

Dopo aver ingurgitato parecchio alcol, ha iniziato a discutere con la moglie per motivi di gelosia. Quando ha iniziato a divenire aggressivo, il figlio è intervenuto in soccorso della mamma. A quel punto l’uomo ha impugnato un coltello da cucina e minacciato il figlio, prendendolo a calci e pugni. Quando i carabinieri sono arrivati sul posto, subito chiamati dalla donna l’uomo ha minacciato pure i militari. A finire in manette, domenica notte, un 59enne residente a Nonantola, accusato di resistenza a pubblico ufficiale. L’uomo, in pensione e padre di due figli, ha ammesso le proprie responsabilità ieri davanti al giudice, nel corso del processo per direttissima e, dopo essersi dichiarato dispiaciuto per la grave azione commessa sotto l’effetto dell’alcol, ha accettato di seguire un percorso al Sert. Nei suoi confronti è stato disposto al termine dell’udienza l’obbligo di presentazione alla pg