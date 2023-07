Ubriaco, si denuda in un parco

Dopo essersi ubriacato ha iniziato a fare una sorta di spogliarello. Il problema è che non si trovava nella propria abitazione, bensì in un parco pubblico. A finire nei guai per atti osceni in luogo pubblico è stato un 37enne, avvistato martedì pomeriggio dai carabinieri del Nucleo Operativo e Radimobile della Compagnia di Modena. Mentre la Pattuglia era infatti impegnata in un servizio perlustrativo nei pressi di un parco pubblico situato in zona Crocetta, ha individuato e fermato il 37enne, in evidente stato di ubriachezza, mentre si stava denudando. Oltre ad essere completamente ubriaco l’uomo nascondeva addosso quattro grammi di marijuana, sostanza che è stata prontamente sequestrata. Il giovane è stato appunto denunciato in stato di libertà, alla Procura della Repubblica di Modena, per i reati di atti osceni in luogo pubblico ed ubriachezza manifesta. Inoltre il 37enne è stato segnalato amministrativamente alla Prefettura, in qualità di detentore per uso personale di sostanza stupefacente. Ovviamente l’uomo è stato poi allontanato. All’esibizione avrebbero potuto tra l’altro assistere anche bambini, che spesso frequentano quell’area verde in cui l’uomo aveva deciso malauguratamente di denudarsi