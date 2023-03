Ubriaco si schianta e aggredisce i carabinieri

Nella tarda serata di sabato, nel centro di Vignola, un 39enne alla guida della sua vettura, ubriaco (con un tasso quasi doppio rispetto al limite), ha perso il controllo del veicolo finendo contro alcuni bidoni dell’immondizia. Sul luogo sono intervenuti per i rilievi i carabinieri di Vignola, allertati da passanti. Il conducente, durante le operazioni di verifica del tasso alcolemico (fatte insieme alla Polizia Locale), non appena ricevuto l’esito positivo dell’etilometro, si è scagliato contro i carabinieri con calci e pugni, cagionando loro lievi lesioni.

Il 39enne, portato in ospedale in ambulanza, per assicurargli le cure mediche conseguenti all’incidente, è stato arrestato per resistenza e denunciato per guida in stato di ebbrezza.