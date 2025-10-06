Uccide il coinquilino. Coltellate in strada dopo la lite per l’affitto . Il killer è stato fermato

e Valentina Reggiani

Un uomo che corre chiedendo aiuto inseguito da un altro armato di coltello e poi crolla in mezzo alla strada in un lago di sangue. Un terribile omicidio sotto gli occhi allibiti dei clienti di un pub, degli automobilisti spaventati che hanno cercato di schivare quella sagoma sull’asfalto e dei tanti passanti, in una Modena ancora sveglia all’una di sabato notte, soprattutto a due passi dal centro storico.

Siamo in viale Muratori, all’altezza della rotonda con Trento Trieste. I primi a chiamare i soccorsi sono stati i gestori e i clienti del Rock Cafè. "Ho visto quest’uomo correre verso di noi, urlava, poi è crollato a terra, abbiamo chiamato subito il 118 – racconta un giovane cliente del locale – ci siamo avvicinati, abbiamo visto che aveva diverse ferite alle braccia e una profonda dietro alla spalla, diceva che non riusciva a respirare, perdeva sangue, è arrivata l’ambulanza con l’automedica. Nel frattempo ho visto l’uomo che lo stava inseguendo scappare verso via Archirola – prosegue il testimone – era pelato, un po’ in sovrappeso, impugnava un grosso coltello, di quelli che si usano per la carne (simile a un machete, ndr); è stata una scena scioccante, abbiamo capito subito la gravità".

Il ferito, trasportato d’urgenza all’ospedale di Baggiovara non ce l’ha fatta, è morto poco dopo l’arrivo al pronto soccorso a causa dei numerosi fendenti alle braccia, alla schiena e al collo. La vittima è Chaouki Mansouri, tunisino di 48 anni, regolare in Italia. Il killer è il coinquilino, connazionale di 46 anni che, nel pomeriggio, sentendosi braccato e presumibilmente pentito, si è presentato in questura per poi essere trasferito alla caserma dai carabinieri e sottoposto ad interrogatorio alla presenza del legale affidatogli d’ufficio. In serata la notizia del fermo per omicidio volontario nell’ambito delle indagini coordinate dal pm Marco Niccolini. Il movente sarebbe legato a una discussione nel cuore della notte, legata a un debito per questioni di subaffitto.

Tutto ha avuto inizio, infatti, in una palazzina nelle vicinanze, in via Roncaglia, al civico 15, dove la vittima risulta domiciliata (sempre a Modena abitano anche la moglie e una figlia) e dove l’omicida pare fosse in subaffito.

Lo stabile al piano terra ospita un centro culturale mentre ai piani superiori ci sono camere che, spiegano i residenti, vengono affittate abitualmente soprattutto a stranieri. In una di questa sabato sera è scoppiata la lite tra i due uomini. Ieri mattina la scientifica è rimasta a lungo all’interno dello stabile rilevando impronte ed è uscita dopo ore con dei reperti prelevati sia all’interno che nel cortile della palazzina. L’aggressione, infatti, sembra sia avvenuta in più fasi, è cominciata in casa poi è proseguita in strada con altre coltellate: sono state visionate le telecamere oltre alle varie testimonianze per ricostruire l’accaduto. "Dalla finestra ho visto due uomini che si rincorrevano", racconta una residente svegliata dalle urla. La vittima ferita ha raggiunto viale Muratori, zona residenziale, dove si è accasciata esanime in mezzo alla strada. "Ho sentito delle urla – spiega l’avvocato Luca Magnanini che abita nel palazzo che fa angolo con via Trento Trieste – mi sono affacciato e ho visto quest’uomo a terra, indossava pantaloncini ed era a torso nudo; subito dopo abbiamo sentito le sirene di ambulanze e carabinieri. Ho pensato che stesse male per assunzione di alcol o stupefacenti, succede spesso soprattutto nel fine settimana, mai avrei pensato ad un fatto del genere". Un terribile omicidio, tra i passanti.