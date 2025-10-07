Uccide la moglie malata: l’ha accoltellata alla gola, poi il 92enne si è suicidato

Modena, 8 ottobre 2025 – Aveva 92 anni ma era ancora molto attivo: amava la mattina recarsi in giro in bicicletta per chiacchierare con gli amici in paese. Poi tornava a casa da lei, dalla compagna di una vita che però, ultimamente, pare a causa dell’Alzheimer, non sembrava più la stessa. Un dolore troppo grande, forse, da sopportare. Ancora una volta la disperazione, la sofferenza e presumibilmente la sensazione di profonda impotenza sarebbero alla base dell’omicidio suicidio che si è consumato ieri pomeriggio in pieno centro (foto) a Castelfranco Emilia (video).

Scientifica e carabinieri in via Saietti (Foto Fiocchi)

L’ex calzolaio modenese Enzo Manzini ha sgozzato la moglie 88enne Maria Capitati mentre la donna era stesa sul divano, forse appisolata ma è presto per dirlo. L’uomo è poi salito velocemente su per le scale, raggiungendo il secondo piano della palazzina dal quale, attraverso una finestra, si è lanciato nel vuoto, morendo sul colpo.

L’ennesimo dramma familiare si è verificato ieri pomeriggio intorno alle 16 in via Saietti. A dare l’allarme sono stati i residenti, dopo aver visto l’uomo lanciarsi nel vuoto. Una vicina di casa lo aveva notato poco prima mentre, appunto, raggiungeva velocemente i piani superiori dell’edificio. Quando i carabinieri sono arrivati sul posto, hanno subito capito che l’anziano aveva commesso un gesto estremo ma l’orrore, dentro casa, inizialmente non era stato scoperto. Quando i militari infatti sono entrati nell’abitazione dei due pensionati, situata al piano terra, si sono trovati dinanzi al corpo privo di vita della 88enne.

Maria Capitati era stesa sul divano, con la gola recisa probabilmente con un coltello da cucina. Cosa abbia spinto il pensionato, dopo una vita trascorsa insieme, ad uccidere l’anziana moglie al momento è difficile dirlo. Per i conoscenti, gli amici e per i baristi che la mattina erano soliti incontrare Enzo la coppia era serena, felice. Circa due anni fa si erano trasferiti in quella palazzina al piano terra, più comoda a tutti i servizi, ma il dramma interiore ha iniziato via via a consumarsi: spaesamento e i sintomi dell’Alzheimer per l’anziana, con tutte le difficoltà e il peso del prendersi cura di un familiare. Pare che la 88enne fosse affetta dalla difficile patologia oltre a qualche problema fisico che le rendeva difficoltoso spostarsi e, alcune volte, il marito si sfogava con gli amici confidando una difficile gestione della vita di coppia seppur il figlio dell’uomo fosse presente quotidianamente.

“Prima abitavano vicino a noi e tutti gli volevano bene. Lei usciva e si fermava a parlare con tutti, anche con i bambini delle scuole – spiega un amico, Giancarlo Governatori – andavano a ballare quando stavano bene; lui era una persona pacifica a cui piaceva tanto la compagnia”. Negli ultimi tempi lei usciva poco, ma tra quelle mura nessuno pare avesse sentito discussioni particolarmente violente. “Discutevano? Si ogni tanto, ma perché lui aveva ancora voglia di uscire. Erano però sempre sorridenti, simpatici e si erano avvicinati al figlio proprio perché stavano invecchiando”.

I carabinieri stanno ora sentendo le persone vicine ai coniugi per capire se qualche campanello d’allarme ci fosse stato o se tutto sia avvenuto nel più profondo silenzio. “Lo vedevamo andare in bici mentre lei, ogni tanto, era affacciata alla finestra – commentano poi i giovani Nicole Angelino e Davide Roversi, che hanno appena acquistato casa nella palazzina –. Li sentivamo parlare allegramente... chi avrebbe potuto immaginare”.