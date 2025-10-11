Uccisa dal marito, denuncia ’respinta’. Giudizio immediato per il carabiniere. L’accusa: omissione di atti d’ufficio

Ha chiesto di essere processato con giudizio immediato – ‘saltando’ quindi l’udienza preliminare – il luogotenente di Castelfranco Emilia accusato di rifiuto o omissione di atti d’ufficio per non aver raccolto – secondo l’accusa – la denuncia per maltrattamenti di Gabriela Trandafir, uccisa un anno dopo (il 13 giugno del 2022) a fucilate dal marito Salvatore Montefusco insieme alla figlia di lei, Renata. Il duplice delitto era avvenuto nella casa di famiglia a Cavazzona di Castelfranco Emilia. La scelta processuale del militare è stata comunicata alle parti dal difensore del carabiniere, avvocato Cosimo Zaccaria. L’udienza preliminare era fissata per il 16 ottobre.

Come noto, Montefusco è stato da poco condannato all’ergastolo dai giudici della Corte d’Appello: in primo grado la sentenza era stata di 30 anni.

Per quanto riguarda il reato contestato al luogotenente dal procuratore capo Luca Masini, è appunto quello di rifiuto di atti d’ufficio per non aver raccolto la denuncia della vittima. Secondo la procura, inoltre, il militare non avrebbe proceduto nei termini stabiliti alle indagini richieste dalla stessa procura, quando la querela venne effettivamente presentata da Gabriela, il giorno dopo, in un’altra caserma. La stessa Gabriela Trandafir aveva affidato il suo terrore e la sua angoscia per quella denuncia non raccolta ad un manoscritto. Fogli scritti nero su bianco trovati il 9 settembre scorso all’interno della Tenenza di Castelfranco Emilia e sottoposti a sequestro. La donna, in quei tre fogli raccontava delle vicende relative alla sua volontà di sporgere denuncia presso la Tenenza carabinieri di Castelfranco e le querele poi depositate a Bologna e Conegliano. "Ho subito maltrattamenti, stalking e minacce nei miei confronti e dei miei figli – scrive Gabriela –. Sono stata due volte dai carabinieri di Castelfranco Emilia (facendo riferimento al 13 luglio e ad agosto) e si sono rifiutati di prendermi la denuncia dicendo che non c’era il maresciallo. In poche parole sono tornata al pomeriggio. Una volta dentro i miei sospetti si sono avverati, visto che il maresciallo mi ha convinta a non sporgere denuncia contro mio marito. Ma addirittura mi ha suggerito di fare finta di aver smarrito la tessera sanitaria. Una volta uscita dai carabinieri di Castelfranco ancora più spaventata di quanto ero entrata, ho capito per l’ennesima volta che le parole di mio marito erano vere".

Quella lettera, Gabriela, la scrisse qualche giorno prima di essere ammazzata: ne aveva parlato con la sorella, Elena, spiegandole che, se le fosse capitato qualcosa, avrebbe trovato alcuni fogli di denuncia nascosti sotto la ruota di scorta della sua auto. Ora il militare indagato ha chiesto il processo con giudizio immediato.