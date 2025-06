Uccisa dal marito insieme alla figlia: "Maltrattamenti ignorati". Fissata l’udienza per il carabiniere

Si era recata alla Tenenza dei carabinieri di Castelfranco, convinta a sporgere denuncia per maltrattamenti in famiglia contro il marito. Il carabiniere in servizio, secondo le accuse, non la mise agli atti, cercando al contrario di convincere la donna a separarsi civilmente dal coniuge. Quella donna era Gabriela Trandafir, uccisa un anno più tardi dal marito Salvatore Montefusco insieme alla figlia di lei, Renata. Con l’accusa di rifiuto di atti di ufficio, la procura ha chiesto il processo per il militare in questione: l’udienza è fissata per il 16 ottobre davanti al Gup del tribunale di Modena Roberta Malavasi. Il reato contestato al luogotenente riguarda anche il fatto, contestato dal procuratore Luca Masini, di non aver proceduto nei termini stabiliti alle indagini richieste dalla stessa Procura, quando la querela venne effettivamente presentata, il giorno dopo, in un’altra caserma. Infatti in base a quanto ricostruito, il militare, a fronte dell’insistenza e volontà della donna di denunciare penalmente il coniuge per i maltrattamenti subiti, avrebbe risposto che in quel momento non aveva la possibilità di raccogliere la denuncia, nonostante l’urgenza dell’atto, trattandosi di reato da "codice rosso" e nonostante la paura manifestata dalla donna. Montefusco ammazzò mamma e figlia il 13 giugno 2022 nella villa di famiglia a Gaggio di Castelfranco. Il 70enne è stato recentemente condannato a 30 anni. Inizialmente per il militare erano stati ipotizzati anche i reati di favoreggiamento e falso, per cui è stata chiesta l’archiviazione. I fatti contestati all’indagato risalgono al 13 luglio 2021, quando Gabriela andò in caserma. I familiari della vittima, difesi dall’avvocata Barbara Iannuccelli, si costituiranno parte civile anche contro il militare. "Il sottufficiale dell’Arma che rappresento dimostrerà la propria estraneità dalle accuse che gli sono state mosse – afferma il legale del carabiniere, avvocato Cosimo Zaccaria –. Anzi, la prospettiva di giungere avanti a un giudice è stata accolta positivamente, proprio per mettere fine alle contestazioni rispetto ad un organo terzo. Il militare ha già chiarito la propria posizione in ben due interrogatori e nell’udienza del processo per omicidio. Egli, in conformità al suo ruolo di carabiniere non si è mai ‘nascosto’ dietro la facoltà di non rispondere, ma, da subito, ha chiarito la sua posizione".

Valentina Reggiani