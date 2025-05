Uccise la madre, chiesto il rito abbreviato

Uccise l’anziana madre affetta da demenza soffocandola con i laccetti della federa poi, a distanza di un giorno, confessò il delitto in diretta tv. Prima udienza ieri davanti alla Corte d’Assise, presieduta dal giudice Mazza del processo contro il 51enne di Fiorano Lorenzo Carbone, recentemente scarcerato per essere trasferito agli arresti domiciliari in un luogo di cura.

Il delitto era avvenuto a settembre dello scorso anno. Il 51enne uccise la mamma 80enne Loretta Levrini spiegando poi, nel corso dell’interrogatorio di garanzia, di non saper motivare cosa lo avesse spinto a commettere l’atroce gesto, essendosi occupata della madre sino a quel momento. Nel corso dell’udienza di ieri sono state poste le eccezioni preliminari e la difesa – rappresentata dagli avvocati Giuseppe Rizzo e Giuliana Salinitro – ha chiesto che il proprio assistito possa essere ammesso al rito abbreviato. Non essendo stata valutata la citata richiesta precedentemente, gli atti sono tornati al gip affinchè si esprima nel merito. Nei confronti dell’uomo – accusato di omicidio volontario – è stato emesso il decreto di giudizio immediato nei giorni scorsi. I legali dell’uomo da subito avevano fatto presente come il loro assistito fosse persona fragile e vulnerabile, ma mai seguita. Il consulente nominato dal giudice, specialista in psichiatria ha confermato all’esito della consulenza come Carbone fosse affetto da un disturbo dello spettro dell’autismo. Il giudice ha quindi di recente sostituito la misura cautelare in atto, concedendo a Lorenzo Carbone gli arresti domiciliari in un luogo di cura.

Ieri è iniziato il processo a suo carico ma l’uomo potrebbe essere giudicato con rito abbreviato.

v.r.