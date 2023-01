Uccise la madre, va a processo Consulenza psichiatrica in extremis

Era il 16 novembre dello scorso anno quando la 71enne Milena Calanchi fu trovata morta dalla polizia nella sua abitazione di via dei Manzini. Il cadavere fu rinvenuto in camera da letto, coperto da diversi indumenti. Chiuse le indagini sul caso, ora la Procura ha chiesto il processo per l’unico indagato per l’omicidio dell’anziana, ovvero il figlio 49enne Carlo Evangelisti. L’udienza preliminare è stata fissata per il prossimo 17 febbraio. L’accusa, nei confronti dell’uomo, è quella di omicidio volontario aggravato dal grado di parentela con la vittima. Il delitto era avvenuto a seguito di una escalation di furibonde liti tra Evangelisti e l’anziana madre che vivevano sotto lo stesso tetto. Liti che avevano visto più volte l’intervento delle forze dell’ordine. Era stato un amico del 49enne, quella mattina ad avvisare la polizia dopo che, durante la colazione al bar, Evangelisti aveva ‘farfugliato’ di aver commesso qualcosa di gravissimo nei confronti della madre. La situazione tra quelle quattro mura era nota anche ai servizi sociali: l’indagato era seguito dal servizio dipendenze patologiche e dal Csm. Proprio per far luce sullo stato mentale dell’uomo il legale difensore, Roberto Ghini, aveva chiesto l’incidente probatorio e il Gip Pirillo aveva accolto la richiesta. Il perito nominato dal giudice, però, aveva dichiarato Evangelisti capace di intendere e volere al momento del fatto. Dopo di che il legale ha chiesto di poter far visitare il detenuto in carcere da un consulente medico legale di parte, in vista di accertamenti specialistici sul suo stato mentale. Il gip aveva respinto la richiesta ma la Cassazione, per abnormità del provvedimento del giudice, ha annullato l’ordinanza in questione e dato ragione alla difesa. Secondo quanto stabilisto dal Gip, infatti, non essendo stata disposta perizia, il consulente tecnico di parte aveva la sola facoltà di esporre al giudice il proprio parere, anche per iscritto, ma senza poter esaminare l’indagato. L’avvocato Ghini ha però denunciato ‘l’abnormità’ della decisione, nonché la violazione del diritto di difesa e del diritto alla salute, costituzionalmente tutelati. La Corte, riconoscendo che la facoltà di avvalersi di un consulente tecnico costituisce espressione dei diritto di difesa, ha ritenuto ogni limitazione imposta una ‘menomazione’ di quel diritto. L’autorizzazione del giudice sarà naturalmente necessaria per permettere l’accesso del consulente tecnico in carcere, al fine di eseguire accertamenti sulla persona sottoposta alle indagini prima che inizi il processo il 17 febbraio.

v. r.