Uccise la moglie e la figlia di lei Chiesto il processo

È stata fissata per il 22 maggio l’udienza preliminare che vede alla sbarra Salvatore Montefusco, il 70enne accusato di aver ammazzato con numerosi colpi di fucile la moglie Gabriela Trandafir, 47 anni e la figlia di lei, Renata, 22 anni nella loro grande villa alla Cavazzona di Castelfranco. La procura, infatti, ha chiesto il processo per il pensionato dopo che nei giorni scorsi sono state chiuse le indagini sul duplice omicidio, pluriaggravato. Nei giorni scorsi, tra l’altro, Montefusco è stato rinviato a giudizio con l’accusa di maltrattamenti nei confronti delle due vittime. Mamma e figlia, infatti, prima di essere barbaramente ammazzate avevano presentato denuncia per maltrattamenti e atti persecutori ma la procura aveva presentato richiesta di archiviazione. Durante l’udienza di convalida dell’arresto, al Sant’Anna, Montefusco aveva ammesso le proprie responsabilità. L’imprenditore, da quanto emerso aveva il timore che la moglie potesse cacciarlo dalla sua abitazione, di cui aveva l’usufrutto (la nuda proprietà era dei figli). L’uomo aveva sparato con un fucile a canne mozze prima alla 22enne, in giardino.