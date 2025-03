Uccise l’anziana madre. Oggi la perizia chiave

Era in grado di intendere e volere quando ammazzò l’anziana madre? E’ affetto da patologie psichiche? Sono i quesiti a cui risponderà oggi in tribunale il perito nominato dal Gip nell’ambito del procedimento contro Lorenzo Carbone, il 51enne di Fiorano accusato di aver ammazzato, strangolandola con il laccetto delle federe l’anziana madre Loretta Levrini, affetta da demenza senile. Il delitto era avvenuto a settembre dello scorso anno. Carbone confessò in diretta tv di aver ucciso la donna, 80 anni, con la quale viveva da sempre. Oggi il quesito dovrà quindi spiegare, nell’ambito dell’incidente probatorio, se appunto Carbone fosse capace di intendere e volere al momento del fatto e se fosse affetto da qualche patologia. Il consulente dovrà anche ‘argomentare’ sulla compatibilità carceraria del detenuto. I suoi avvocati, Giuseppe Rizzo e Giuliana Salinitro da subito aveva fatto presente come il loro assistito fosse persona fragile e vulnerabile, ma mai seguito. "Non so perché l’ho fatto, l’ho sempre accudita" aveva dichiarato in lacrime Carbone nell’ambito dell’interrogatorio di garanzia, durante il quale aveva ammesso di essere da tempo molto stanco, provato poiché da sempre di occupava dell’anziana madre.