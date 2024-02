Uccise la moglie malata terminale: "Ero stanco di vederla soffrire. Se mi sono pentito? Non lo so"

Modena, 3 febbraio 2024 – Un delitto come ’epilogo’ a un lungo ed estenuante calvario. Era il 14 aprile del 2021 quando Franco Cioni, 74 anni, uccise la moglie Laura Amidei, malata terminale, soffocandola con un cuscino: un gesto disperato, quello commesso dal marito, stanco di vedere soffrire la compagna con cui aveva trascorso un’intera vita insieme.

Ma anche un gesto – secondo i giudici della Corte D’Assise di Modena – da non considerare isolatamente "rispetto a tutta la condotta anteriore osservata dall’imputato nella dedizione, nella vicinanza e nel sostegno umano assicurato alla propria consorte per tutta la sua lunga malattia".

All’uomo, residente a Vignola e condannato a sei anni e due mesi, è stata così riconosciuta l’attenuante dei motivi morali e sociali.

"In cinque minuti i carabinieri erano già qui, perché io ho telefonato subito – ha riavvolto ieri il nastro Franco Cioni, ai microfoni di Sky Tg24 –. Tanto, nel caso mi avessero portato in carcere, ero comunque consapevole di andarmene sì in prigione, ma consapevole anche di non doverla vedere più soffrire in quel modo".

I due coniugi avevano condiviso gran parte della loro vita insieme: quarantacinque anni di matrimonio, cinque di fidanzamento.

La donna, morta a 68 anni , lottava contro una grave malattia da diverso tempo. E fin dal primo momento, fu lo stesso Cioni a confessare di aver compiuto il gesto mosso da un sentimento di profonda compassione nei confronti della donna, agli ultimi stadi.

Come ricorda Cioni, erano ormai "cinque anni che mia moglie era malata di tumore al cervello, propagatosi ai polmoni – spiega –. L’ultimo anno poi, è stato un vero e proprio dramma. Non camminava più, in alcuni momenti andava in coma, la ricoveravo. Me la rimettevano un po’ in sesto – prosegue Cioni – poi tornava a casa, ma non c’era comunque più nulla da fare: mi avevano infatti comunicato che aveva un anno di vita".

Non solo . "Se dovesse succedere qualcosa, mi diceva mia moglie, ’non mettermi mai in una casa di riposo’. E io le rispondevo che valeva la stessa cosa anche per me – ha continuato Cioni a Sky Tg24 –. Se mi sono pentito? Non lo so".

L’uomo, inoltre, dopo aver riavvolto il nastro su quanto commesso nel lontano aprile del 2021, ha poi sottolineato "di dover pur pagare qualcosa per quello che ho fatto – conclude – e spero nei domiciliari...".

