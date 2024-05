Uccisero il connazionale. I fratelli marocchini al tribunale del Riesame

Questa mattina alle 10, davanti al Tribunale del Riesame di Bologna si discuterà della libertà dei due fratelli marocchini, accusati di aver ucciso il loro connazionale Jaouad Dejli, il marocchino di 36 anni colpito a morte il mese scorso a Castelnuovo Rangone, in via Casette Zanasi. L’uomo sarebbe stato preso prima a bastonate dai due indagati, di 28 e 50 anni e poi attinto all’inguine dal fendente, morendo dissanguato. La difesa degli indagati, rappresentata dagli avvocati Roberto Ghini, Giulia Testa e Giulia Galvani, hanno presentato istanza una decina di giorni fa al Riesame, sostenendo fin dal principio come gli elementi raccolti dalla procura facessero ritenere sussistente il reato di omicidio preterintenzionale e non di omicidio volontario, contestato dalla pubblica accusa. La settimana scorsa si è svolta l’autopsia sul corpo della vittima che, per stessa ammissione del giudice che ha applicato la misura cautelare,sarà fondamentale per capire la reale dinamica dei fatti. Il risultato però non sarà pronto prima di tre mesi atteso che il perito, dottoressa Silvestri, ha chiesto questo termine per depositare il proprio elaborato. Quel giorno la vittima aveva raggiunto i due connazionali nella loro abitazione di Castelnuovo in stato di agitazione, forse per un pregresso litigio. Secondo gli arrestati, però, era stata la vittima a colpirli inizialmente, con un cartello stradale divelto poco prima. Il più giovane dei due aveva quindi afferrato il coltello e aveva colpito il 36enne con un unico fendente, che era risultato letale. Le indagini sono ancora in corso da parte dei carabinieri, coordinati dalla procura.