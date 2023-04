Ucciso a coltellate al Novi Sad Caccia all’uomo in tutta Italia "Chi lo vede contatti il 112"

di Valentina Reggiani

Sono in corso le ricerche su tutto il territorio nazionale, da parte delle forze dell’ordine, per trovare i tre giovani pakistani, uno appena maggiorenne e gli altri due di 16 e 17 anni, ritenuti responsabili dell’omicidio del loro connazionale 16enne Muhammad Arham. Il minore, lo ricordiamo, è stato ammazzato a coltellate lo scorso venerdì pomeriggio, 31 marzo al Novi Sad. Nel corso di quello che è apparso a tutti gli effetti un agguato verso l’adolescente e il gruppo di amici, sono stati feriti gravemente anche altri due connazionali, uno dei quali è ancora ricoverato in condizioni stabili all’ospedale di Baggiovara.

I tre indagati – che avrebbero ammazzato il 16enne a seguito di un litigio per futili motivi – rispondono di omicidio volontario e tentato omicidio in concorso e sono fuggiti subito dopo aver commesso l’atrocità davanti agli occhi di decine di persone. Nei confronti dei pakistani, a carico dei quali sono stati acquisiti gravi indizi di colpevolezza da parte dei carabinieri subito intervenuti sul posto, la procura ha emesso un decreto di fermo ma al momento il trio di presunti assassini risulta latitante.

I primi a fornire indicazioni sui responsabili sono stati proprio gli altri giovani presenti all’aggressione ma è risultato fondamentale, ai fini dell’identificazione da parte dei militari, anche un video effettuato con un telefonino da un ragazzo.

La procura di Modena, dopo giorni di silenzio assoluto, ha ritenuto quindi importante diffondere un comunicato al fine di individuare il prima possibile i giovani latitanti. I tre indagati sono attivamente ricercati su tutto il territorio nazionale.

L’indagato maggiorenne si chiama Hadi Muhammad ed è nato in Pakistan nel 2004. Non sono state rese note le identità dei due amici minorenni coinvolti nell’indagine, trattandosi appunto di giovani minori degli anni 18.

L’invito, per chiunque avesse informazioni, è quello di contattare il numero di emergenza 112. Il migliore amico della vittima, presente al momento dell’agguato mortale, ha spiegato che il gruppo di ‘rivali’ è arrivato all’improvviso al parco. Gli aggressori, armati di bastoni e coltelli – come emerge anche da un video divenuto virale – si sono scagliati contro le vittime, infierendo sui loro corpi con le lame. Nonostante l’arrivo immediato sul posto dei sanitari del 118, per il 16enne Muhammad, arrivato in Italia il 5 dicembre non c’è stato nulla da fare. Sul corpo del giovane è stato eseguito l’esame autoptico ed ora si attende il nullaosta per il rilascio della salma, che grazie all’aiuto di una associazione sarà trasportato in patria al fine di dare la possibilità alla famiglia, disperata, di dargli l’ultimo doloroso addio.