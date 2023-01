Ucciso dal bus, cordoglio in città

Dolore tra i commercialisti modenesi e reggiani per la morte prematura del collega Gabriele Camellini, residente a Castellarano, ma con studio anche a Modena, oltre che nel Reggiano. Il 59enne reggiano lavorava nel suo ufficio alle porte del centro di Modena e collaborava con altri commercialisti della nostra città, che ieri sono rimasti increduli di fonte alla notizia della sua morte. Il professionista, infatti. è stato travolto e ucciso da un autobus in manovra, pare in retromarcia, nel piazzale della stazione di Formigine (uno dei mezzi sostitutivi del treno ’Gigetto’ ora fermo). Camellini si spostava spesso con i mezzi pubblici e la sua scomparsa addolora tanti. Si attende la fissazione del funerale dopo che la magistratura avrà liberato la salma.