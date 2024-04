Ucciso dopo la lite. Fermati due fratelli. Rivalità per spartirsi le piazze dello spaccio

Uno è stato trovato ancora in casa, con le scarpe e i calzini sporchi di sangue. L’altro, invece, si era allontanato per poi tornare ‘sui propri passi’ dopo essere stato contattato da un terzo fratello. Sono stati sottoposti a fermo di indiziato di delitto i due fratelli di 26 e 54 anni, di origine marocchina, accusati di aver ammazzato con una violenta coltellata Jaouad Dejli, marocchino di 36 anni colpito a morte venerdì, in tarda mattinata a Castelnuovo Rangone, in via Casette Zanasi. L’uomo, padre di tre figli sarebbe stato preso prima a bastonate dai due indagati e poi colpito all’inguine dal fendente: solo uno dei fratelli, però, avrebbe impugnato l’arma, un grosso coltello da cucina sequestrato subito dai carabinieri, giunti sul posto nell’immediatezza.

Ieri i due fratelli, rappresentati dall’avvocato Roberto Ghini davanti al pm Paola Campilongo si sono avvalsi della facoltà di non rispondere. "In questo momento sono fortissimamente provati da ciò che è accaduto – commenta il legale –. Hanno realmente avuto notizia della morte del loro connazionale solo in tarda serata. Non si erano accorti delle condizioni nelle quali versava. In questo momento quindi prevale questo sentimento. Sicuramente vi sono e vi saranno aspetti da chiarire circa la dinamica dei fatti e del ruolo eventualmente avuto dalle persone che assistiamo".

Il delitto è avvenuto in pieno giorno e ‘alla luce del sole’, nel cortile della palazzina in cui vive uno degli indagati: la vittima sarebbe stata colpita da numerosi colpi di bastone e dalla coltellata, sferrata all’altezza dell’inguine, appunto, a causa della quale è morta dissanguata. Le indagini, coordinate dalla procura insieme ai Carabinieri della Compagnia di Sassuolo ed al Nucleo Investigativo di Modena, hanno consentito di fermare in pochissimo tempo i presunti assassini, accusati di concorso in omicidio volontario e porto abusivo d’armi. Il movente dell’efferato delitto, secondo quanto trapelato, sarebbe legato al traffico di sostanze stupefacenti, o meglio: a dissapori tra aguzzini e vittima per la ‘spartizione’ delle piazze di spaccio. Dejli era da poco tornato dal Marocco, dove era rimasto per anni.

Non è escluso che ‘pretendesse’ di controllare una parte del territorio da tempo occupata da altri. La dinamica dei fatti è ancora in corso: sarebbe stata proprio la vittima ad arrivare nella palazzina dove vivevano gli indagati venerdì mattina: con l’auto avrebbe divelto un cartello stradale. I fratelli, C. A., 26 anni e C.M., 54 sarebbero scesi in cortile e l’uomo avrebbe tentato di colpirli con il cartello.

A seguito della violenta colluttazione, sarebbe quindi comparso il coltello, probabilmente afferrato in cucina da uno dei due presunti assassini. Un testimone avrebbe confermato la presenza dei fratelli sul luogo dell’omicidio e, nel loro appartamento, la scientifica avrebbe repertato diversi elementi riportanti tracce di sangue della vittima. Sul posto era presente anche il fratello dei due indagati, poi condotto in caserma. Quest’ultimo avrebbe convinto il più grande degli indagati, scappato dopo il delitto, a tornare indietro. Per entrambi gli indagati, regolari sul territorio, la procura ha chiesto la misura della custodia cautelare in carcere, ritenendo sussistente il pericolo di fuga. I fratelli sono ora in attesa dell’udienza di convalida.

"Il gravissimo fatto accaduto venerdì appartiene purtroppo al comune di Castelnuovo Rangone e all’unione Terre di Castelli. Sono anni che sia in consiglio comunale che in consiglio dell’Unione chiediamo inascoltati più agenti di polizia municipale al fine di avere un maggior presidio del territorio", dichiarano i consiglieri di opposizione del gruppo centrodestra per Castelnuovo e Montale Marzia Bolognesi, Alessandro Boni, Manuela Bruzzi, Luca Forghieri, Stefano Galletta, quest’ultimo anche consigliere dell’Unione Terre di Castelli.

A nostro parere questa istituzione non deve avere soltanto il fine di accrescere le entrate dell’Unione (è previsto nel bilancio previsionale 150mila euro in più per le sanzioni amministrative ovvero le multe). Crediamo che più che vessare i cittadini sarebbe importante garantire loro la sicurezza attraverso il servizio ausiliario della polizia municipale, in quanto la cittadinanza ha molta paura".