Ucciso in bici dal furgone, condanna a otto mesi per il conducente

A processo per omicidio stradale, un modenese di 52 anni, abitante a Castelfranco Emilia, è stato condannato a otto mesi di reclusione, con pena sospesa e non menzione. Una sentenza, emessa ieri pomeriggio in tribunale a Reggio dal giudice Matteo Gambarati, che è stata accolta in modo positivo dall’imputato e dall’avvocato difensore, Simone Servillo, considerata soprattutto la gravità del reato. L’incidente mortale era avvenuto nel tardo pomeriggio del 28 maggio 2018, in via Roma, a Osteriola di San Martino in Rio.

La vittima, che era in sella alla sua bicicletta, era un uomo pakistano di 46 anni, Hussain Amjad, abitante in paese, che tornava dal lavoro, da un’azienda di Campogalliano.

Era stato urtato e sbalzato nel fossato laterale da un furgone condotto dal modenese. Il decesso del ciclista era avvenuto all’istante, a causa delle gravi ferite riportate a organi vitali. Inutili i soccorsi sanitari. Il conducente del furgone era risultato negativo all’alcoltest e pure al successivo accertamento sul possibile uso di droghe. Gli accertamenti della polizia locale della Pianura reggiana avevano inoltre appurato che l’uomo era correttamente alla guida, senza neppure la distrazione dovuta all’uso del telefonino. È stato un lungo processo, durato almeno una decine di udienze, per poter arrivare a questa prima sentenza. Entro 90 giorni previsto il deposito delle motivazioni del giudice. A quel punto la difesa valuterà eventuali ricorsi.

Antonio Lecci