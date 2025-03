Ucciso per la droga, ricostruita la rete di spaccio

Sui cellulari degli imputati le tante conversazioni con gli acquirenti di sostanze stupefacenti. Nei video, invece, la chiara presenza di altre persone pochi minuti prima dell’efferato omicidio. È entrato ieri nel vivo il processo contro i due nigeriani Adenomo Ogbeide, 30 anni e il 27enne Osaiande Kingsley, entrambi domiciliati a Reggio Emilia e accusati di aver accoltellato a morte il 30enne connazionale Friday Endurance. L’omicidio era avvenuto il 20 agosto dello scorso anno in pieno giorno e in pieno centro: in corso Vittorio Emanuele. Ieri, in aula, dinanzi alla Corte D’Assise sono stati sentiti diversi testimoni dell’accusa, a partire dal perito che si è occupato delle traduzioni dei contenuti estrapolati dai cellulari degli imputati. Dopo di che è stato sentito un agente della questura che si è occupato delle analisi dei tabulati telefonici di imputati, vittima e di alcuni testi della comunità nigeriana. Dagli stessi è emerso come imputato e vittima si conoscessero da tempo e come contattassero diverse persone, poi risultate assuntori di sostanze stupefacenti.

Questo ha confermato come vittima e aggressori gravitassero nell’ambito dello spaccio. Inoltre a parlare in aula è stato anche un poliziotto che prese parte alle perquisizioni nelle abitazioni degli imputati, nel reggiano. Qui era stata rinvenuta un’accetta di cui ipoteticamente avrebbe potuto essere in possesso una delle persone ignote presenti sul posto il giorno del delitto. Infine sono stati sentiti due ‘driver’, ovvero autisti nigeriani tra cui il conducente che portò gli imputati, il 21 agosto dalla loro abitazione alla stazione Mediopadana dove poi furono fermati e arrestati dalla mobile prima che potessero fuggire.

v.r.