Ucciso e nascosto, si cerca oltre confine l’amico brasiliano indagato per omicidio

Pavullo (Modena), 19 febbraio 2024 – Sono state estese a livello internazionale le ricerche del giovane brasiliano che avrebbe trascorso le ultime ore di vita insieme con Giovanni Iacconi, il 54enne di Fiorano Modenese trovato senza vita nella sua abitazione di via Giardini Nord, a Pavullo, in località Acquabuona, lo scorso 20 gennaio.

Lo straniero – disoccupato e, pare, senza fissa dimora in Italia – è indagato per omicidio aggravato, occultamento di cadavere e utilizzo fraudolento di carte di credito.

Il giovane, infatti, avrebbe effettuato alcuni prelievi utilizzando le carte della vittima, prima di sparire dall’Italia.

Un atto dovuto quello dell’iscrizione nel registro degli indagati per il giovane straniero, amico del 54enne da almeno un paio d’anni. Quel che si sa è che spesso il brasiliano si fermava a Fiorano, a casa della vittima e che era con lui i primi giorni dell’anno nell’Appennino Modenese, ma solo l’autopsia potrà stabilire se Iacconi sia stato ucciso.

A trovare il corpo dell’uomo, lo scorso 20 gennaio, era stato il fratello. Il cadavere era nascosto sotto al letto, avvolto in un lenzuolo ma si presentava in avanzato stato di decomposizione: impossibile stabilire quindi l’eventuale presenza di lesioni o traumi sul corpo senza un accurato accertamento medico legale.

E proprio oggi la procura darà incarico al perito per effettuare l’accertamento autoptico sulla salma. Mauro Molesini, l’avvocato che assiste i familiari del 54enne (il fratello e la sorella di Iacconi) nominerà il proprio consulente di parte.

Il quesito primario, posto ai consulenti sarà relativo proprio alle cause del decesso: apparentemente c’erano segni evidenti di traumi o lesioni sul cadavere.

Iacconi era scomparso i primi giorni di gennaio. Inizialmente i familiari avevano pensato ad un allontanamento volontario poi era scattata la denuncia di scomparsa: strano infatti che l’uomo non si fosse recato al lavoro all’azienda ceramica, dove non era giunta alcuna comunicazione.

Ora le indagini dei carabinieri sono ancora in corso per capire cosa sia accaduto i primi giorni dell’anno nella seconda abitazione della vittima ad Acquabona. I vicini avevano segnalato proprio la presenza del brasiliano nell’abitazione del 54enne: sarebbe stato lui – secondo le indagini – a riportare l’auto della vittima a Fiorano, dov’è stata ritrovata all’interno del garage di casa. Ora le ricerche per trovare il giovane sono state estese a livello internazionale.

Ma non c’è alcun provvedimento in essere: al momento non sarebbe stato emesso un mandato di cattura.

Quel che pare certo è che il giovane risulta irreperibile e che si sarebbe allontanato dall’abitazione della vittima i primi giorni dell’anno, nascondendo forse il cadavere di Iacconi sotto il letto.

È stato davvero lui ad ucciderlo ? Con quale movente? Potrebbe averlo soffocato?

Solo l’autopsia, che potrebbe essere effettuata già oggi dopo la nomina dei periti, sarà in grado di fornire risposte certe da cui ‘partire’ per chiarire quanto accaduto all’inizio del 2024 nella villetta di Pavullo.