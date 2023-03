Ucman, il Pd scivola sulla Cispadana

Smacco per la maggioranza di centrosinistra di Ucman. A sorpresa sabato scorso in consiglio è stato votato all’unanimità un ordine del giorno presentato da Stefano Venturini di Crescere Cavezzo-Libera scelta e dai leghisti Lavinia Zavatti (nella foto) e Donato Bergamini sulla futura piattaforma logistica intermodale. Assenti i consiglieri Pd, gli unici otto presenti alla seconda convocazione, cui si era passati per l’abbandono due giorni prima dei loro colleghi del Pd, hanno votato a favore. Il documento ha notevole rilevanza poiché manderebbe in soffitta la Cispadana autostradale. I firmatari infatti affermano che "l’apparato produttivo locale non può fare affidamento esclusivamente sulla Cispadana (qualunque sia la soluzione tecnica-costruttiva adottata) per garantire in termini di costi di allocazione sui mercati la competitività delle proprie produzioni, ma necessita, come proposto da Nomisma, di un tranfer-point per favorire l’inter-modalità del trasporto merci attraverso lo scambio gomma-ferro". L’odg approvato impegna pertanto il presidente e la giunta Ucman ad insediare in Area Vasta un tavolo con i comuni dell’Oltre Po Mantovano e Novi per determinare l’ubicazione del trasfer-point e successivamente, "a promuovere un Accordo di Programma tra Area Vasta, Regione, FS, per stabilire un realistico cronoprogramma per l’infrastruttura entro l’apertura del secondo traforo ferroviario del Brennero (2027-2028).

Alberto Greco