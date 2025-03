Ucman, spaccatura nel consiglio. Ma il bilancio viene approvato

Sul documento di programmazione del bilancio Ucman spaccatura tra consiglieri di centrodestra e centrosinistra, con solo questi ultimi che hanno approvato il bilancio. Aumentano le tariffe per i servizi a domanda individuale, che comunque vengono salvaguardati nella dimensione e nella qualità. "Questo - commentano dal Gruppo Consiliare Liste Civiche-PD Bassa Modenese - nonostante i pesanti tagli dei trasferimenti ai Comuni messi in atto dal Governo e l’aumento delle spese per il personale dei servizi scolastici e sociali, derivante dal rinnovo dei contratti nazionali".

Fatica l’Unione a riprendersi dopo l’uscita di Mirandola e questo ha pesato per la difficoltà di rimettere in piedi la macchina organizzativa e gestionale e, anche, di coprire i tanti posti lasciti vacanti dall’organico trasferitosi a Mirandola. "La sfida che ci aspetta nei prossimi anni – continuano i consiglieri di centrosinistra - sarà quella di garantire la copertura e la sostenibilità economica dei servizi essenziali, mantenendone un elevato standard qualitativo con l’obiettivo di continuare a lavorare per costruire un’Unione sempre più virtuosa e matura, in grado di ottenere maggiori trasferimenti di risorse anche da parte della Regione". Stigmatizzato, infine, dal Gruppo Pd – Liste Civiche – come una "fuga dalle proprie responsabilità" il voto contrario a un bilancio redatto anche dai sindaci e segnatamente dal sindaco di San Felice Michele Goldoni, a capo di uno schieramento di centrodestra. "La scelta – respingono la ricostruzione data dal centrosinistra i consiglieri di "Noi Sanfeliciani "Matilde Zerbini, Giampaolo Palazzi, Niccolò Lugli – non è contro Goldoni, ma è divenuta indispensabile per evidenziare le gravi lacune amministrative, gestionali e finanziarie manifestate in questi anni dall’Unione, rese evidenti dal forte ritardo nella approvazione del bilancio. Crediamo che sia giunto il momento – concludono dal centrodestra– di mettere mano all’Unione riportandola ai criteri di economicità, efficienza ed efficacia che devono contraddistinguere l’operato dell’Unione". Depositata una mozione da Zerbini, Palazzi e Lugli finalizzata a portare un deciso cambiamento alla gestione dell’Unione.

Alberto Greco